Furkan Ubeyde Çamoğlu'dan Avrupa Şampiyonasında altın madalya
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı
Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
4 MADALYA DAHA GELDİ
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Ali Can Özcan, finalde İsrail'dan Asaf Yasur'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Kadınlar 47 kiloda mücadele eden Nurcihan Ekinci ise organizasyonu bronz madalya ile bitirdi.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel Kavurat, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, sakatlık yaşadığı finalde Macaristan'dan Omar Gergely Salim'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.