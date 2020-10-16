Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını 0:00 / 0:00

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Cenevizlilerden Osmanlı'ya tarihin derin izlerini günümüze yansıtan dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan görkemli açılışın ertesi günü olan 7 Ekim'de bin 687 ziyaretçiyi ağırladı. Adeta İstanbul'un seyir terası olan ve Müzekart ile ziyaret edilebilen Galata Kulesi'ne ikinci gün bin 749 kişi geldi. Her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başlayan Galata Kulesi'nde üçüncü gün rakamı bin 819 oldu. Ziyaretçi sayılarını hafta sonunda ikiye katlayan Galata Kulesi'nden cumartesi günü 3 bin 225, Pazar günü de 3 bin 158 kişi İstanbul'u izledi. Bu haftaya ise 2 bin 96 ziyaretçi ile başlayan Kule'yi dün de bin 951 kişi gezdi.

Lokanta, restoran gibi eklentilerin kaldırıldığı, müzeye dönüştürülen Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyonuyla yepyeni bir düzenlemeye kavuştu. Geçmişten günümüze, misafirlerini sergi alanıyla tarihî bir yolculuğa çıkaran kuleye ziyaretçiler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontrollü olarak kabul ediliyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen Galata Kulesi'nde salgın sonrası günlük ziyaretçi rakamlarının 4 binleri geçmesi bekleniyor.