Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde lider Medipol Başakşehir’in E. Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir’in 54, Galatasaray’ın ise 46 puanı bulunuyor.



Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak.