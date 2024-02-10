Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 25. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. 10 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maçın muhtemel ilk 11'i ise belli oldu. İşte, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının detayları...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibi Başakşehir'i ağırlayacak. Maça saatler kala karşılaşmayı stadyumda takip edecekler kadar ekranları başından canlı izlemek isteyenler de heyecanlanmış durumda. Peki, karşılaşmayı evlerinden takip edecekler maçı hangi kanaldan izleyecek? İşte detaylar...
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
10 Şubat Cumartes günü olan müsabaka saat 19:00'da gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Turgut Doman yerine getirecek.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINDA SON DURUM
Sarı kırmızılı ekip, haftaya Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sıradan giriş yaptı. Galatasaray'ın güncel puanı ise 63. Başakşehir ise ligde 33 puanla sekizinci sırada yer alıyor. İki takım sezonun ilk yarısında bir kere daha karşı karşıya gelmişti. Müsabakayı Galatasaray 2-1 skorla kazanmıştı.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı stadyumda izleyecek taraftarlar kadar ekranları başında maçın heyecanını hissedeceklerin sayısı da epey fazla. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.
MAÇIN OLASI İLK 11'İ BELLİ OLDU!
Sarı kırmızılarda bugün sahaya çıkması beklenen oyuncular arasında Muslera, Mertens, Zaha, Icardi, Nelsson, Köhn, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Sanchez, Torreira ve Barış Alper yar alıyor.