GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

10 Şubat Cumartes günü olan müsabaka saat 19:00'da gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Turgut Doman yerine getirecek.