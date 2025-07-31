Galatasaray'da Frankowski adım adım Fransa'ya!
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, devre arasında sarı-kırmızılılara gelen Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonuyla kiralanacağını öne sürdü.
Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Galatasaray, kaleci transferini de bir an önce bitirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar hem gelecek oyunculara kaynak oluşturmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için satış da yapmak zorunda...
Bu doğrultuda hareket eden G.Saray için, Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FRANKOWSKI, RENNES YOLUNDA!
L'Eqiuipe'in haberine göre Ligue 1 temsilcisi Rennes; Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için sona yaklaştı.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Fransız ekibiyle Galatasaray'ın, opsiyon konusunda son detayları görüştüğü aktarıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU BELİRLENDİ
Herhangi bir pürüzün çıkmaması halinde deneyimli sağ bekin transferinin gerçekleşeceği ve opsiyonun 5.5-6 milyon Euro arasında olacağı haberin detaylarında yer aldı.
MALİYETİ 8 MİLYON EURO
Polonyalı sağ bekin satın alma opsiyonuna 7 milyon Euro veren sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli de 1 milyon Euro ödemişti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.