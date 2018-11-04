Paris Saint Germain'in FFP anlaşmasının UEFA tarafından yeniden incelenmeye alınmasının ardından, kulüp genel sekreteri Victoriano Melero CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) gittiklerini açıkladı.

Fransız basınına konuşan Paris Saint Germain Genel Sekreteri Victoriano Melero, Galatasaray gibi CAS'a başvurduklarını söyleyerek herhangi bir ihlallerinin bulunmadığını dile getirdi.

''UEFA BİZE BAŞKA ÇARE BIRAKMADI...''

UEFA'nın kararı sonrasında CAS başvurusunun sorulması üzerine Melero ''Biz gerekli başvurularımızı yaptık. Bu her zaman tercih ettiğimiz bir yöntem değil ancak UEFA bize başka bir alternatif bırakmadı. Burada kilit nokta, kulübümüz hiçbir şekilde ne Fransız yasalarını ne de UEFA'nın kararlarını ihlal etmemiştir. Biz her zaman şeffaf bir kulüp olduk. Tüm anlaşmalarımız, yazılı ve nettir. ICFC, temeli olmayan gerekçelerle anlaşmayı sekteye uğratmıştır'' ifadelerini kullandı.

Sporx'in haberine göre Victoriano Melero, CAS'tan bir karar çıkmasının 2-3 ay sürebileceğini de belirtti.

Paris Saint Germain gibi Galatasaray da bu konuyla ilgili CAS'a bir başvuruda bulunmuştu. Aynı sebepler nedeniyle UEFA'ya başvuran Galatasaray ve Paris Saint Germain için CAS'ın aynı dönem içerisinde karar vermesi bekleniyor.

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