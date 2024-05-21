Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden trafik polisleri, yuvarlanan kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) hareketsiz yattığını gördü.

GENÇ KIZIN BOYNUNDA İP BULUNDU DHA'da yer alan habere göre sağlık ekibinin müdahalesinde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özcan'ın boynunda ip bulunmasından şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ Genç kızın cenazesine yapılan otopside, vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesiklere rastlandı.

GÖRÜŞTÜĞÜ 5 ARKADAŞI BELİRLENDİ Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekiplerinin araştırmasında, hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın (22), C.Ç. (20), E.K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K.(17) isimli arkadaşları ile buluştuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SEVGİLİSİ ÇIKTI Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan incelemelerde Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olan Tunay Aydın üzerinde yoğunlaşan ekiplerin yaptıkları sorguda, şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti.

BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, GENÇ KIZ REDDETTİ Şüpheli Aydın ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdikten sonra Rümeysa Meriç Özcan ile birlikte kamyonete binerek Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi, Eskiköy Caddesi'nde bulunan ormana gittiklerini, burada bir süre zaman geçirmelerinin ardından Rümeysa ile birlikte olmak istediğini ancak genç kızın kendisini reddettiğini söyledi.

GENÇ KIZI FECİ BİÇİMDE DARP ETTİ Bunun üzerine genç kızı darp ederek boynuna ip geçirdiğini ve kamyonetin kapısına bağladığını söyleyen Tunay Aydın, yaşanan arbede sırasında Rümeysa Meriç Özcan'ın başını kamyonetin demirine çarparak bayıldığını belirtti.

KAZA SÜRÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ Genç kızın öldüğünü düşünen Aydın, paniğe kapılarak olaya kaza süsü vermek istediğini ve boynunda ip bağlı olan Rümeysa Meriç Özcan'ı kamyonete bindirdikten sonra, aracın vitesini boşa alarak kamyoneti uçurumdan yuvarladığını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sözde kazayı ihbar ettiğini itiraf etti.