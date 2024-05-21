İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık okulu
1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle meyve fidanı ve bahçıvan yetiştirmek için kurulan Büyükdere Fidanlığı tüm binalarıyla ve bitki örtüsüyle bir süredir yeniden faaliyette. 300 bin m2lik fidanlığın en önemli özelliği içerisindeki Bahçıvanlık Okulu. Okul 27 yıl sonra yeni mezunlarını vermeye başladı.
Sarıyer'de bulunan Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu küllerinden doğdu.
300 bin metrekarelik yeşil alan geçtiğimiz aylarda İstanbullularla buluştu. Tamamen ücretsiz olarak teorik ve uygulamalı eğitim sunan Bahçıvanlık Okulu ise 27 yıl sonra ilk mezunlarını verdi. 37 kursiyer sertifikalarını aldı. Bahçıvanlık Okulu'nda eğitim görmek isteyenler için saatler ve derslerin içeriği hakkında tüm bilgileri bu haberde bulabilirsiniz. Yeni dönem kayıtları eylül ayında başlayacak.
İstanbul'da bir fidanlık, fidanlıkta bir okulun hikayesi
Büyükdere Fidanlığı 1928 yılında Atatürkün talimatıyla yurtdışına bağımlılığı azaltmak için kurulan modern bir fidanlık. Türkiye’nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olma niteliği taşıyor. 1936'da fidanlıkta ara eleman yetiştirmek için de bir bahçıvan okulu açılıyor. Marmara ve çevresindeki köylerden çocuklar burada yatılı kalıp, bahçıvan olarak yetiştirilmek üzere eğitim görüyor.
Kuruluşundaki amaç yerli ve yabancı meyve türlerini buraya getirmek, fidanları geliştirmek ve tekrar ülkeye geri dağıtmak. Meyve çeşitliliğinden tüm ülkenin faydalanmasını sağlamak amacıyla kurulmuş. Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurduna alınan öğrenci sayısı yılık 70 olarak belirlenmiş. Okula kapanana kadar 1000 öğrenci mezun olmuş bu okuldan.
Okulun tanıtımı halkın toprakla ilişki kurmasına yönelik broşürler hazırlanarak yapılmış; broşürlerde meyve ve sebzeciliğin nasıl yapıldığı, aşının, çapanın nasıl yapıldığı, toprağın nasıl işlendiği anlatılmış.
Bahçeciliği sahada deneyerek yanılarak tecrübe ettikleri için bu okuldan yetişen bahçıvanlara "ağacın dilinden iyi anlar" şeklinde sıfatlar yakıştırılıyormuş.
Cumhuriyetle birlikte başlayan topyekün kalkınma seferberliğinin özeti gibi bu fidanlık.
Bu fidanlık, İstanbul'un ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkılar sunuyor o dönemde. Yatılı bahçıvanlık okulunda çocuklar bir meslek öğrenmekle de kalmıyor, yeni bir ülke kurmayı ve ona sahip çıkmayı da öğreniyorlar. Ve bu çocuklara o dönem ‘fidanlık çocukları’ deniyor.
Bahçıvanlık Okulu yeniden mezun vermeye başladı
Büyükdere Fidanlığı İstanbul'da çok nadir görülen bitkilerin ve ağaçların olduğu bir alan. Tepeden bakıldığında İstanbul'un Hyde Park'ı da denebilir bölgeye. 1997 yılında fidanlığın faaliyetleri durdu. Okul yapıları ve fidanlık yıllar içinde büyük tahribatlara uğradı ve kullanılamaz hale geldi.
2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen fidanlık yeniden projelendirildi. Alandaki 11 bina, tüm bitki örtüsüyle ve içindeki okuluyla, yurtlarıyla, atölyeleriyle beraber 2023 yılının sonunda yeniden faaliyete geçti.
Atıl kalan her yer yeniden canlandı, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, restoran, kafeterya, kreş, tohum merkezi, kütüphane ve bahçıvanlık okulu ile beraber yeniden ayağa kalktı.
Bahçıvanlık Eğitim Programı'na nasıl katılacaksınız?
İBB organizasyonuyla ücretsiz olarak uygulamaya geçen Bahçıvanlık Programı başvurularınızı https://enstitu.ibb.istanbul/portal/default.aspx adresinden ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.
Bahçıvanlık Okulu ücretsiz mi?
Bahçıvanlık eğitimleri 2 farklı mekanda veriliyor. Biri bu bahsettiğimiz Büyükdere Fidanlığı'nın içindeki Bahçıvanlık Okulu'nda, diğeri ise Anadolu yakasındaki İdealtepe 50. Yıl Korusu'nda. 2024 bahar döneminde 9 haftalık bahçıvanlık eğitimini alan toplam 62 kişi eğitim sürecini tamamladı ve mezun oldu.