Balıkesir'de yürekleri kavuran kaza, Burhaniye ilçesi, Çanakkale-İzmir kara yolunun Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI DHA'da yer alan habere göre yola çıkan köpeği fark eden Hasan Özkaya'nın (22) ani manevra yaptığı otomobil kaldırımı aşarak yan yolda seyir halinde ilerleyen V.B. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ Araç sürücüsü Hasan Özkaya hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20), Nazife Nehir Akyay'ın (22) öldüğünü belirledi.

BİR KİŞİ DE AĞIR YARALANDI Kazada hayatını kaybeden Ali Yıldız, 20 yaşındaydı. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALININ DURUMU CİDDİ Nazife Nehir Akyay, 22 yaşında hayatını kaybetti. Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya neden olan köpeğin de öldüğü öğrenildi.

"OTOMOBİL KAMYONUN ALTINA GİRDİ" Olay yerine yakın iş yeri bulunan Osman Padem, "İş yerimde otururken bir anda fren sesi duydum. Araç direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, iş yerimin önünden geçti. Sonra da uçarak alt yola düştü. Karşı yönden gelen kamyonun altına girdi" dedi.