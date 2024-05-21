Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de korkunç kaza! Önüne köpek çıktı: 3 ölü!

        Korkunç kaza! Önüne köpek çıktı: 3 ölü!

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 08:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de yürekleri kavuran kaza, Burhaniye ilçesi, Çanakkale-İzmir kara yolunun Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

        OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre yola çıkan köpeği fark eden Hasan Özkaya'nın (22) ani manevra yaptığı otomobil kaldırımı aşarak yan yolda seyir halinde ilerleyen V.B. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Araç sürücüsü Hasan Özkaya hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)
        Araç sürücüsü Hasan Özkaya hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

        Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20), Nazife Nehir Akyay'ın (22) öldüğünü belirledi.

        BİR KİŞİ DE AĞIR YARALANDI

        Kazada hayatını kaybeden Ali Yıldız, 20 yaşındaydı.
        Kazada hayatını kaybeden Ali Yıldız, 20 yaşındaydı.

        Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YARALININ DURUMU CİDDİ

        Nazife Nehir Akyay, 22 yaşında hayatını kaybetti.
        Nazife Nehir Akyay, 22 yaşında hayatını kaybetti.

        Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya neden olan köpeğin de öldüğü öğrenildi.

        "OTOMOBİL KAMYONUN ALTINA GİRDİ"

        Olay yerine yakın iş yeri bulunan Osman Padem, "İş yerimde otururken bir anda fren sesi duydum. Araç direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, iş yerimin önünden geçti. Sonra da uçarak alt yola düştü. Karşı yönden gelen kamyonun altına girdi" dedi.

        "SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!