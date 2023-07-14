Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo'dan flaş açıklamalar

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"Bu sene yüzde 100'ümü sahaya koyacağıma eminim" Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma geçen sezon geç katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Geçen sene yüzde 100 değildim çünkü geç geldim. Ardından deprem oldu ve liglere ara verildi. Dolayısıyla geç bir başlangıç oldu. Bunun yanında yine katkımı yaptım. Bu sene yüzde 100'ümü sahaya koyacağıma eminim. Çünkü bu sene baştan başlıyoruz. Çok daha iyi olacağına inanıyorum. Antrenmanlarda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." Takım olarak ilk hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek gruplara kalmak olduğunu aktaran yıldız futbolcu, "Maç maç ilerleyeceğiz. Önceliğimiz 25 Temmuz'da oynayacağımız maç. İyi bir takımız ama tam olarak ne yapacağımızı şu anda kestirmek mümkün değil. Elbette elemelerdeki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Süper Lig'de de bu sene iyi takımlarla karşılaşacağız. Sezon sonunda da istediğimiz şey, şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.

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"Icardi muhteşem bir oyuncu" Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve kulübün bonservisini almak için büyük ilerleme sağladığı Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'den övgüyle söz ederek, "Icardi kariyerimde birlikte oynadığım en iyi forvet. Muhteşem bir oyuncu. Onu başkasıyla karşılaştırmak mümkün değil. Umuyorum Galatasaray'a gelir ve katkılarına devam eder." dedi. Okan Buruk'un iyi bir teknik direktör olduğunu belirten İtalyan futbolcu, onunla çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.