Galatasaray, iş uygulamaları şirketi IFS ile işbirliği anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, dijital dönüşümü geliştirmek amacıyla global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk katıldı.

Ergin Öztürk, törendeki konuşmasında, işlerinin teknoloji olduğunu ve 60 ülkede faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en önde gelen markalarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Galatasaray ülkemizde çok önemli bir marka ve biz bunu yurt dışındaki ortaklarımıza söylediğimizde çok etkilendiler. Galatasaray, global anlamda çok bilinen bir marka. Kendi alanımızda lider bir markayız. İki taraf güçlerini birleştirdiğinde ortaya bir fayda çıkmasına olan inancımız büyük." ifadelerini kullandı.

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Anlaşmanın Galatasaray Sportif AŞ ile imzalandığını da sözlerine ekleyen Öztürk, şunları söyledi: "Galatasaray Sportif AŞ'nin dijital dönüşümünü yapacağız. Son derece kompleks operasyonları olan ticari bir işletmeyle imzalıyoruz. IFS'in sağlayacağı fayda bu noktada devreye giriyor. Yapay zeka desteğiyle, global alanda gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz bilgilerin hepsini buraya aktaracağız. Ekibimizde fanatik Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Dijital dönüşüm konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağımızı düşünüyoruz."