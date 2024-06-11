Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan, gelecek sezonda da beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı.

Geçen sezon futbolun başında olan Erden Timur'un ayrılığı sonrasında yeni futbol yapılanması yavaş yavaş netleşirken Galatasaray hem iç hem de dış transferde kolları sıvadı.

Gelecek sezon için yerli rotasyonunu hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, Oğuz Aydın için temaslara başladı.

Bir süredir gündemde olan milli futbolcu için harekete geçen Galatasaray, Oğuz Aydın için 4 milyon Euro'luk teklifini sundu.