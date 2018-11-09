Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili kararını verdi. Galatasaray cephesinde Fatih Terim'e 7, Hasan Şaş'a 8, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Ryan Donk'a 6, Mariano'ya ise para cezası verilirken Fenerbahçe'den Jailson 8, Roberto Soldado ise 6 maçlık ceza aldı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre PFDK’nın açıkladığı ağır cezalar nedeniyle olağanüstü toplanan Galatasaray yönetimi, izlenecek yolu belirledi. Spor Tahkim Kurulu’na başvurmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar’da emsal durumlar dosyaya eklenecek. Geçmiş dönemlerde yaşanan benzer olayları örnek olarak gösterip, cezaların indirilmesini talep edecek olan Cengiz yönetimi, önceliği Fatih Terim’in aldığı 7 maçlık men cezasının minimum seviyeye indirilmesini amaçlıyor.

Bununla ilgili olarak geçtiğimiz sezonun başında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in hakeme açıkça küfretmesine rağmen 1 maçla cezalandırıldığını belirtecek olan Cimbom, Terim’in cezasının ağır olduğunu savunacak. Terim’in hakeme yönelik herhangi bir küfür veya hakaret etmediğini savunan yönetimin, verilen kararlara oldukça tepkili oldukları kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ