'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Kevan Lannister' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ian Gelder, safra kanalı kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun eşi Ben Daniels, Ian Gelder'ın ölüm haberini şöyle duyurdu: Ona bakabilmek için her şeyi bırakmıştım ama ikimiz de her şeyin bu kadar hızlı olacağını bilemedik. Hayattaki en nazik, en cömert ruhlu ve sevgi dolu insandı. 30 yılı aşkın süredir bu hayatta ortaktık. Birlikte olmasaydık bile her gün birbirimizle konuşurduk. Harika bir aktördü ve onunla çalışan herkes onun kalbinden ve ışığından etkilendi. O olmadan ne yapacağımı bilmiyorum. Korkunç hastalığıyla büyük bir cesaretle, kendine acımadan başa çıktı.

'GAME OF THRONES' İLE HATIRLANACAK

Kariyeri boyunca pek çok rolde boy gösteren İngiliz oyuncu, en son David Storey'in 'The March on Russia' filminde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında da yer alan Ian Gelder, yakın zamanda 'Doctor Who'nun birinci sezonunda The Remnants'ı seslendirdi. Televizyona ilk çıkışını 1972'de 'New Scotland Yard'da yaptı. Rol aldığı diğer televizyon dizileri arasında 'The Wide World of Mystery', 'Edward the King', 'London's Burning', 'Rumpole of the Bailey' ve 'Torchwood: Children of Earth' yer alıyor.

Ancak hayranları onu daha çok 'Game of Thrones'taki Cersei Lannister'ın babası olan Tywin Lannister'ın küçük kardeşi Kevan Lannister rolüyle hatırlıyor.