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HaberlerMerak Edilenler

Garanti Bankası internet şubesi! Garanti Bankası internet sitesi neden açılmıyor?

Garanti BBVA internet şubesi neden açılmıyor? sorusu Garanti BBVA müşterileri tarafından merak ediliyor. Garanti BBVA internet sitesi yaklaşık 2 saattir erişime kapalı. Garanti BBVA'dan açıklama geldi mi?

Garanti Bankası

Garanti BBVA internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yapamayan müşteriler "Garanti BBVA neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Garanti BBVA internet sitesi, mobil uygulaması 2 saate yakın süredir açılmıyor. Peki Garanti BBVA'dan konuyla ilgili açıklama geldi mi?

GARANTİ BBVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." denildi

 

 

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