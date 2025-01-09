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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Garanti BBVA, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine girdi - Para Haberleri

        Garanti BBVA, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine girdi

        Garanti BBVA, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dahil oldu. Bankanın Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiğimiz performansla ve LSEG gibi bağımsız bir kurumun değerlendirmesi sonrası BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne de dahil olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:30
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        Garanti BBVA, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine girdi
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        Garanti BBVA, Borsa İstanbul (BİST) tarafından yönetilen ve sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi şekilde karşılayan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dahil oldu.

        BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketler arasından, belirli likidite ve büyüklük kriterlerini karşılayan en iyi 25 şirketi bir araya getiriyor. Endekse dahil olan kurumlar, genel sürdürülebilirlik notu 70 ve üzeri olan, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarında 60 veya üzerinde puan alanlar arasından seçiliyor.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA da bu endekse London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan değerlendirme sonucu çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında gösterdiği performansı doğrultusunda elde ettiği skorla girdi.

        Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Sürdürülebilirlik Bankamızın stratejik önceliklerinden biri ve bu bizim için yalnızca bir iş yapış modeli değil, aynı zamanda gelecek nesiller için taşıdığımız sorumluluğun da bir yansıması... Sürdürülebilir kalkınma ve iklim kriziyle mücadelede finansman gücümüz ile sorumluluğumuzun ve dönüştürücü gücümüzün farkında olarak uzun yıllardır çalışıyoruz. Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımız doğrultusunda öncelikli konularımızdan biri ulusal ve uluslararası endeksler ve ESG değerlendirme platformlarına katılım göstererek Bankamızın politika ve eylemleri hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek. Bu kapsamda 11 farklı sürdürülebilirlik endeksi ve ESG değerlendirme platformunda yer alıyoruz. 2014'ten bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeyiz. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiğimiz performansla ve LSEG gibi bağımsız bir kurumun değerlendirmesi sonrası BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne de dahil olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir finans çözümlerimiz, dijitalleşme yatırımlarımız ve finansal kapsayıcılık alanındaki çalışmalarımızla Türkiye'nin sürdürülebilir ve düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye başta olmak üzere ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi."

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