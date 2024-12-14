Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.

Böylece esnaf mobil bankacılık üzerinden finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Banka, sunduğu bu fırsatlarla esnaf müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve iş süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce devreye giren ve bankanın da öncülerinden olduğu uzaktan müşteri olma süreciyle beraber, başvuru süreçleri uçtan uca dijitalleştirerek müşteriler için bankacılık daha kolay ve hızlı hale geldi. Bu sayede müşteriler birçok ürün ve hizmetten de kısa sürede yararlanma fırsatına sahip oluyor.