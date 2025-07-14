Garanti BBVA Partners Tech’in 9. dönem girişimcileri belli oldu

Garanti BBVA’nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek için düzenlediği Partners Tech Programı’nın 9. dönemine katılacak girişimler açıklandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod, 2025 dönemine seçilen girişimler oldu. Siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren bu girişimler, 6 ay boyunca Garanti BBVA’nın sunduğu ofis imkânı, mentorluk, iş birliği fırsatları, reklam/PR desteği ve daha birçok avantajdan faydalanacak.

Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın jüri toplantısında, teknoloji tabanlı girişimler sunumlarını gerçekleştirdi. Jüride Garanti BBVA ve Garanti BBVA Teknoloji yöneticilerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ve Coorbiz Kurucusu Koray Akhan gibi girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri yer aldı.

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Ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeline sahip girişimler, siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında projelerini sundu. Değerlendirmeler sonucunda Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod programa katılmaya hak kazandı.