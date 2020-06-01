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Gazal: Keremcem'in ünlü olduğunu bilmiyordum

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden konuk olduğu bir canlı yayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gazal ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Daha sonra sohbete katılan Gazal ise sevgilisi için, "Keremcem’i tanımıyordum, tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim" dedi

Gazal, Keremcem
HABERTURK.COM

İnsan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı karantinayı İran asıllı sevgilisi Gazal ile birlikte evde geçiren şarkıcı ve oyuncu Keremcem, Instagram üzerinden sevenleriyle bir araya geldi.

Önceki gün bir radyo programına katılan şarkıcı, bu süreçle ilgili "Sokağa çıkamama fikri biraz sıkıntılı ama kız arkadaşım Gazal ile pandemi dönemi iyi geçiyor. Biz birbirimizi daha iyi tanıdık. Biz birbirimize güzel arkadaşlık ettik" dedi.

"EVLENME MERAKLISI BİRİ DEĞİL"

İlişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Keremcem, "Gazal, hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey... 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" şeklinde konuştu.

İlerleyen dakikalarda yayına misafir olan Gazal ise, Türkçe konuşmayı filmlerde öğrendiğini ve 8 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

"KEREMCEM'İN ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ünlü şarkıcının İran asıllı sevgilisi ayrıca, "Keremcem’i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim" dedi.

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