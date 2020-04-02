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İpek Açar'ın sunduğu "İpek Açar'la İpek Yolu" programına konuk olan Keremcem, geçtiğimiz günlerde yaşadığı koronavirüs endişesini anlattı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsle ilgili konuşan Keremcem, "Çok ağır bir grip yaşayınca ''Koronavirüs mü acaba?' diye düşündüm. Neyse ki yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

"İÇLİK" İTİRAFI

Geçtiğimiz günlerder bilinmeyenlerini anlatan Keremcem, şunları söylemişti:

Ben Ege adamıyım. Soğuktan nefret ediyorum. Evde içlik koleksiyonum var. Setlerde dış çekimler yapıldığı zaman, gömlek, ceket gayet şık görünüyoruz ama altında son teknoloji termal içlikler falan var. Bunu da söyledik artık. İnsanlar dizide gördüklerinde 'Hee bu adamın içinde içlik var' diyecekler.

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