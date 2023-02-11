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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Diyarbekirspor ligden çekiliyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketi, spor camiasını da derinden etkiledi. Deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren futbol kulüpleri bir bir ligden çekildiklerini açıklıyor. Son olarak Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Diyarbekirspor ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. 

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Diyarbekirspor ligden çekiliyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ve 2. Lig takımı Diyarbekirspor, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı. Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada bu sezon ligden çekileceklerini ifade etti. Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz. Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var. Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.

YENİ MALATYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan’da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur!"

DİYARBEKİRSPOR DA ÇEKİLİYOR

Öte yandan depremden etkilenen Diyarbakır şehrinin takımı Diyarbekirspor da ligden çekilme kararı aldı. Diyarbekirspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyordu.

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