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        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:35
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        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaralı (3)
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        ÖLENLERİMKİMLİKTESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Gaziantep'te freni boşalan kamyonun ışıklarda bekleyen bir minibüs ve 2 otomobile çarptığı kazada ölen 6 kişinin Suriye uyruklu olduğu ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yaralı 16 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi devam ederken, 5´inin durumunun ağır olduğu, kamyon sürücüsü Tahsin E.´nin de hastanedeki tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

        VALİ ÇEBER´DEN YARALILARA ZİYARET

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, bilgi aldı.

        Öte yandan 3 savcının görevlendirildiği kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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