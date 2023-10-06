Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaralı (3)

ÖLENLERİMKİMLİKTESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te freni boşalan kamyonun ışıklarda bekleyen bir minibüs ve 2 otomobile çarptığı kazada ölen 6 kişinin Suriye uyruklu olduğu ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yaralı 16 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi devam ederken, 5´inin durumunun ağır olduğu, kamyon sürücüsü Tahsin E.´nin de hastanedeki tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

VALİ ÇEBER´DEN YARALILARA ZİYARET

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, bilgi aldı.

Öte yandan 3 savcının görevlendirildiği kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.