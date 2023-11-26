AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Gaziantep'te konuştu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel seçimleri de zaferle taçlandıracaklarını belirterek, "Vatandaşa hizmet etmenin en güzel, doğru, hızlı aracı olan yerel yönetimlerin başına işin ehli, işin uzmanı, gerçekten vatandaşların derdiyle dertlenmiş isimlerin gelişine hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel seçimleri de zaferle taçlandıracaklarını belirterek, "Vatandaşa hizmet etmenin en güzel, doğru, hızlı aracı olan yerel yönetimlerin başına işin ehli, işin uzmanı, gerçekten vatandaşların derdiyle dertlenmiş isimlerin gelişine hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

Karaaslan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi düzenlenen temayül yoklamasında, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Temayül yoklamasının Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Karaaslan, "AK Parti'nin gelenekselleşmiş temayül yoklamalarımıza devam ediyoruz. Biz teşkilatımızın düşüncelerini aldığımız, onların eğilimlerini ölçtüğümüz seçim sürecinin bu aşamasını, kriterlerden biri olarak adlandırabileceğimiz temayül yoklamasını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı, senkronize olarak saat 10.00'da başlayıp 16.00'da bitireceğimiz yoklamamızı gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Bir süredir, "e-temayül"e, yani dijital sisteme geçtiklerini ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Şu anda Gaziantep'te de gördüğünüz gibi bilgisayarlarımız kuruldu, genel merkezin hazırladığı sisteme hepsi aktarılacak ve inşallah saat 16.00'da yoklamamız biter bitmez sonuçlar genel merkezin sistemine düşecek. Dolayısıyla burada çok önemli bir hız kazanmış oluyoruz. Eskiden kağıtlara yazılan, çuvallarla toplanan bir dönemi kapatmış, dolayısıyla AK Parti olarak bir yeniliğe imza atmış bulunmaktayız. Çok çevreci bir yöntemle, tonlarca kağıdın israfını bu vesileyle önlemiş ve hız kazanmış bir şekilde teknolojik olarak gerçekleştirmekteyiz."

Karaaslan, AK Parti belediyeciliğinin eser ve hizmet siyaseti yaptığını belirterek, girdikleri bütün seçimlerden başarıyla çıktıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde 160 bin, Gaziantep'te ise 1554 delegenin, teşkilat mensubunun bugün oy kullanacağını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl önce başlattığımız bu büyük, kutlu yürüyüşü inşallah taçlandırmak üzere Cumhur İttifakı olarak tıpkı 14 ve 28 Mayıs'ta olduğu gibi nasıl bir zaferle çıktıysak, milletimizin teveccühüyle yine en doğru adayı seçmek için çalışacağız. Vatandaşımızın sesine kulak vermek, teşkilatımızı dinlemek için yapılan bütün çalışmalarından sonra şehirlerimiz için en doğru adayların gösterileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla yine bir kez daha vatandaşlarımız inşallah tercihinin AK Partimizden, Cumhur İttifakımızdan yana kullanacağına, rekorlar üstüne rekorlar kıran AK Parti olarak bu yerel seçimleri de büyük bir zaferle taçlandıracağız. Vatandaşa hizmet etmenin en güzel, doğru, hızlı aracı olan yerel yönetimlerin başına işin ehli, işin uzmanı, gerçekten vatandaşların derdiyle dertlenmiş isimlerin gelişine hep birlikte şahitlik edeceğiz."

Karaaslan'a AK Parti'nin İstanbul, Kocaeli, Nevşehir milletvekilleri ile partililer eşlik etti.