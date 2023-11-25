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        Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının ardından

         GaziantepFK, Süper Lig´in 13´üncü haftasında MKE Ankaragücü´ne sahasında 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:00
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        Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının ardından
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         GaziantepFK, Süper Lig´in 13´üncü haftasında MKE Ankaragücü´ne sahasında 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok kötü oynadıkları ve pozisyona giremedikleri bir maç olduğunu ifade ederek, normal şartlarda iç saha maçlarında pozisyon bulan ve gol atabilen bir takım olduklarını belirtti. Genel olarak sıkışık bir maç olduğunu kaydeden Sumudica, "Maçı özetlemek gerekirse çok kötü oynadığımız, pozisyona giremediğimiz bir maçtı. Normalde evimizde pozisyon bulan, gol atabilen bir takımdık. Genel olarak sıkışık bir maç oldu. Rakip takıma sorsaydık maçtan önce beraberliği kabul ederlerdi. Arkaya atılan toplarla pozisyona girdiler. Bununla beraber ilk yarının son saniyelerinde golü yedik. Biz aslında takım olarak zamanı da iyi kullanamadık. Rakip takım zamanı iyi kullandı. Sürekli yerdeydiler. Onların oyununa uyduk. Biraz daha zeki olsaydık zaman geçirme konusunda. Hakem karşı takımın kalecisini çok görmezden geldi. Bunlar bahane değil tabi biz daha bir şey başarmadık. Daha çok yolumuz var. Henüz 15 puan kazandık. Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor´´ dedi.

        BELÖZOĞLU: ÖZÜR MAÇI GİBİ OLDU

        Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, aldıkları bu galibiyetin önemli olduğunu belirterek, son dönemlerde aldıkları mağlubiyetlere karşı bu maçın bir özür ve kendilerini affettirme maçı olduğunu kaydetti. Oyuncuların saha içerisinde elinden gelen her şeyi yaptığını aktaran Belözoğlu, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son haftalarda gelen mağlubiyetlerin oyuncuların üzerinde bir etkisi olmuştu. Bir nevi özür ve kendimizi affettirme maçı gibi oldu. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bugün de ne gösterdiysek her şeyi yaptılar. Rakibimiz iyi bir savunmaya sahip. Onu geçmek kolay değildi. Sumudica hoca ile birlikte 20´nci iç saha maçında ilk defa yenildiler bildiğim kadarıyla. Bu galibiyetleri sürekli hale getirmek istiyoruz. Oyuna giren, oyunun içinde olan bir takım istiyoruz. Büyük acı yaşamış Gaziantep ve Gaziantep halkını, onların acısını paylaştığımı söyleyerek, Gaziantep FK'yı tebrik ederim. Beşiktaş maçına konsantre olmuş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz´´ diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Marius Sumudica´nın açıklamaları

        - Emre Belözoğlu´nun açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

        2023-11-25 18:55:14

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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