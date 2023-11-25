Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Gradel, Maxim, Morais, Dragus
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Erkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren, Radakovic, Mujakic, Morutan, Moreira, Sowe, Renaldo
Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo (MKE Ankaragücü)
GAZİANTEP
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