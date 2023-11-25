Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuş ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan Yunus Emre Kaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde, 22 Kasım’da Yunus Emre Kaya (17) yönetimindeki 27 AJT 145 plakalı motosiklet, M.Ö. (35) idaresindeki 27 SB 451 plakalı dolmuş ile çarpış, kazada motosiklet sürücüsü ile A.Ş. (18) yaralanmıştı.

Durumu ağır olan ve Gaziantep'e sevk edilen motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaya’nın cenazesi öğle namazının ardından Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde kılınan cenaze namazından sonra İslahiye Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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