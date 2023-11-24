Av tüfekli düğün baskınında ölen Murat, damadın ağabeyi çıktı (2)

2KİŞİGÖZALTINDA

Gaziantep'te, sokak düğününde gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş (25) ve yakınlarının av tüfeği ile saldırısında yaşamını yitiren damat Bektaş Kara'nın ağabeyi Murat Kara´nın (32) öldürülmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayın şüphelilerinden gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş´ı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada konunun titizlikle takip edildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"'23.08.2021 tarihi saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçemizde bir mahallede düğün merasimi esnasında M.K´nin ateşli silahla öldürülmesi, İ.B, Z.B, H.B ve E.B isimli şahısların yaralanması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada; olayın aileler arası husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Şüpheli S.U ve D.U olayın hemen ardından emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanmış, şüpheli E.U´nun yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Olayda yaralanan şahısların tedavileri devam etmekte olup, valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir."

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

2023-11-24 15:14:34