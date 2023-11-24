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        Deprem bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:12
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        Deprem bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğretmenler Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        - Kahramanmaraş

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra etkinliklerin sürdüğü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerin isimlerinin yazıldığı karanfiller bırakıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, burada yaptığı konuşmada, yaşanan zorlu süreçte toplumun her kesiminin, özellikle de öğretmenlerin fedakarlık, cesaret ve özveriyle hareket ettiğini söyledi.

        Depremde hayatını kaybeden öğretmenleri daima rahmetle andıklarını belirten Kahraman, "Onlar bu topraklarda eğitim adına hizmet etmiş, öğrencilerine değer katmış kıymetli insanlardır." diye konuştu.

        Programda, müzik dinletisi sunuldu, yeni atanan öğretmenler yemin etti.

        - Şanlıurfa

        Merkez Haliliye ilçesindeki Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören yapıldı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Şehit Öğretmenler Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Kutlamalar, Onikiler Öğretmenevi'nde etkinliklerle devam etti.

        - Malatya

        Malatya'da Kışla Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden kutlama programında konuşan İl Müdürü Bakır, görev başında şehit olanlar ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilen programda, "İyi ki Öğretmenim" başlıklı anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

        Öte yandan, depremde hayatını kaybeden ve şehit olan öğretmenler için Kernek Karagözlüler Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        - Kilis

        Kilis'teki törende İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

        İl Müdürü Altay, konuşmasında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

        Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve öğretmenlerin müzik dinletisi ile devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi. Program yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

        Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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