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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:23
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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçına hazır
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

        Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini bekleye başladı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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