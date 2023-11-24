Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini bekleye başladı.