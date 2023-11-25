Gaziantep'te "Uluslararası Kolektif Mimarlık ve Sanat Atölyesi" başladı Gaziantep'te Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kolektif Mimarlık ve Sanat Atölyesi" başladı.

Gaziantep'te Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kolektif Mimarlık ve Sanat Atölyesi" başladı.

Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde gerçekleştirilen ve mimar Hilmi Bilge'nin destek sağladığı atölyeye çeşitli illerden 100'e yakın üniversite öğrencisi katıldı.

Ressam ve sanat kuramcısı Vassiliy Wassilyevich Kandinskiy'in sanat anlayışının ön planda tutulduğu atölye programında katılımcılar, kendi eserlerini ve çizimlerini kaleme aldı. Katılımcıların eserleri atölyenin tamamlanmasının ardından sergilenecek.

AK Parti MKYK üyesi ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, atölyenin açılışındaki konuşmasında, gençlere yönelik yapılan çalışmaları önemsediklerini söyledi.

İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin vizyonunu bizim tecrübelerimizle birleştiğinde Türkiye bir adıma öne gidecektir. Biliyorum ki, gençlerin bakış açısı, dünyaya farklı bir bakış açısıdır. Gençlerimizin hayattı eğittiklerini bazen inşaat mühendisleri 'dur' diyorlar. Asla hayal etmeyi bırakmayın, çünkü siz hayal ettikçe bilim sizin arkanızdan gelecek. O zaman yeni Mimar Sinan'lar doğacak. Türk bayrağını daha yukarıya taşıyan nice Mimar Sinan'larımız yetişecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kadınların yönetimde her kademe yer alması gerektiğini belirterek, kadınların fikirlerinin çalışmalara dahil edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

KATODER Başkanı Sabiha Doğan da atölyelerin çıktılarını alarak değerlendireceklerini anlattı.

Açılışa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin ve İrfan Çelikaslan, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, Ak Parti İl Başkanı Murat Çetin, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel ve öğrenciler katıldı.

Atöyle yarın sona erecek.