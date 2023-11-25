Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden 39 öğretmen anısına fidan dikildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gaziantep Müdürlüğü İslahiye Şefliği, Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinde İslahiye'de hayatını kaybeden 39 öğretmenin anısına fidan dikti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gaziantep Müdürlüğü İslahiye Şefliği, Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinde İslahiye'de hayatını kaybeden 39 öğretmenin anısına fidan dikti.
DKMP İslahiye Şefliği, Doğa Turizmi faaliyetleri kapsamında İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü işbirliğinde Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 39 öğretmen anısına kütüphane bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.
Öğrenci, öğretmen ve Türk Kızılay ekiplerinin katılımı ile yapılan programda, dikilen fidanların yanına şehit öğretmenlerin isimleri yazıldı.
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