Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: 0-1

STAT:Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan

GAZİANTEP FK: Nita - Dijilobodji, Nkoulou (Dk. 73 Riascos), Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Markovic), Morais, Maxim (Dk. 86 İlker Karakaş), Gradel (Dk. 46 Jevtovic), Draguş

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü - Atakan Çankaya (Dk. 80 Cem Tuna Türkmen), Mujakic, Radakovic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 80 Garry Rodrigues), Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Mert Çetin), Morutan (Dk. 61 Chatzigiovanis), Pedrinho, Cephas Dk. 61 Kitsiou), Ali Sowe

GOL: Dk. 45+4 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Morais (Gaziantep FK), Radakovic,Cephas, Alper Uludağ, Garry Rodrigues, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13´üncü haftasında MKE Ankaragücü´ne sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 45+4'üncü dakikada Alper Uludağ kaydetti.

2´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ara pasında topla buluşan Gradel´in vuruşu az farkla auta çıktı.

16´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahasına yapılan ortada Ali Sowe´nin vurduğu şut kaleci Nita´dan döndü. Pozisyonun devamında Efkan´ın vuruşu az farkla auta çıktı.

45+4´üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efkan´ın pasında topla buluşan Alper Uludağ´un ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

57´nci dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Cephas´ın çaprazdan düzgün vuruşunu kaleci Nita çıkardı.

80´inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası dışından kaleye vuran Efkan´ın şutu az farkla auta çıktı.

90´ıncı dakikada orta alandan atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Cephas´ın aşırtma vuruşunu Nita kurtardı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma, Ankaragücü´nün 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-11-25 18:19:11

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