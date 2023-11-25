Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: 0-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        STAT:Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan

        GAZİANTEP FK: Nita - Dijilobodji, Nkoulou (Dk. 73 Riascos), Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Markovic), Morais, Maxim (Dk. 86 İlker Karakaş), Gradel (Dk. 46 Jevtovic), Draguş

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü - Atakan Çankaya (Dk. 80 Cem Tuna Türkmen), Mujakic, Radakovic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 80 Garry Rodrigues), Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Mert Çetin), Morutan (Dk. 61 Chatzigiovanis), Pedrinho, Cephas Dk. 61 Kitsiou), Ali Sowe

        GOL: Dk. 45+4 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)

        SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Morais (Gaziantep FK), Radakovic,Cephas, Alper Uludağ, Garry Rodrigues, Kitsiou (MKE Ankaragücü) 

        Gaziantep FK, Süper Lig'in 13´üncü haftasında MKE Ankaragücü´ne sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 45+4'üncü dakikada Alper Uludağ kaydetti.

        2´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ara pasında topla buluşan Gradel´in vuruşu az farkla auta çıktı.

        16´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahasına yapılan ortada Ali Sowe´nin vurduğu şut kaleci Nita´dan döndü. Pozisyonun devamında Efkan´ın vuruşu az farkla auta çıktı.

        45+4´üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efkan´ın pasında topla buluşan Alper Uludağ´un ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        57´nci dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Cephas´ın çaprazdan düzgün vuruşunu kaleci Nita çıkardı.

        80´inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası dışından kaleye vuran Efkan´ın şutu az farkla auta çıktı.

        90´ıncı dakikada orta alandan atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Cephas´ın aşırtma vuruşunu Nita kurtardı.

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma, Ankaragücü´nün 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-11-25 18:19:11

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kazada yaralanan motosikletli Yunus Emre, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan motosikletli Yunus Emre, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
        Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden 39 öğretmen anısına fidan dikildi
        Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden 39 öğretmen anısına fidan dikildi
        Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te "Uluslararası Kolektif Mimarlık ve Sanat Atölyesi" başladı
        Gaziantep'te "Uluslararası Kolektif Mimarlık ve Sanat Atölyesi" başladı