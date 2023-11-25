Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou (Dk. 74 Brayan), Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 45 Markovic), Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 45 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 İlker Karakaş), Morais, Dragus
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Cem Türkmen), Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+1 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Rodrigues), Radakovic, Mujakic, Morutan (Dk. 62 Chatzigiovanis), Moreira, Sowe, Renaldo (Dk. 62 Kitsiou)
Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek, Dk. 52 Morais, Dk. 57 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo, Dk. 79 Alper Uludağ, Dk. 85 Rodrigues, Dk. 88 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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