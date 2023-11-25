Stat:Kalyon

Hakemler:Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou (Dk. 74 Brayan), Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 45 Markovic), Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 45 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 İlker Karakaş), Morais, Dragus

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Cem Türkmen), Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+1 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Rodrigues), Radakovic, Mujakic, Morutan (Dk. 62 Chatzigiovanis), Moreira, Sowe, Renaldo (Dk. 62 Kitsiou)

Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek, Dk. 52 Morais, Dk. 57 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo, Dk. 79 Alper Uludağ, Dk. 85 Rodrigues, Dk. 88 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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