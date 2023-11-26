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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:51
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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı-Gaziantep istikametinde kontrol ettikleri bir araçta Gaziantep-Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak "göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Kendilerini Faslı olarak tanıtan şüphelilerin yapılan sorgu sonucunda Suriye uyruklu oldukları tespit edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılara 26 bin 157 lira idari ceza uygulandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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