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        Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:27
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        Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen çocuk parkında inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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