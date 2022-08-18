Gaziantep Ticaret Borsası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 13,50 13,70 Buğday (sert) Kg 7,10 7,70 Buğday (ekmeklik) Kg 6,20 7,10 Arpa (çakır) Kg 6,10 6,20 Mısır Kg 5,60 5,75





















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