Stat:Kalyon

Hakemler:Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, M'Bakata, Gradel, Jevtovic, Markovic, Dragus

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Yusuf Erdoğan, Cisse, Semih Güler, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Gol: Dk. 17 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 35 Ndiaye (Yukatel Adana Demirspor)

GAZİANTEP

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