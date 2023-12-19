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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

        Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, M'Bakata, Gradel, Jevtovic, Markovic, Dragus

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Yusuf Erdoğan, Cisse, Semih Güler, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

        Gol: Dk. 17 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

        Sarı kart: Dk. 35 Ndiaye (Yukatel Adana Demirspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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