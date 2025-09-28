Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te küçük yaş grupları çocuklar için futbol protokolü imzalandı

        Şahinbey Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 9-12 yaş aralığındaki çocukların futbol alanında erken yaşta keşfedilmesi ve yetiştirilmesini hedefleyen protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:27 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te küçük yaş grupları çocuklar için futbol protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şahinbey Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 9-12 yaş aralığındaki çocukların futbol alanında erken yaşta keşfedilmesi ve yetiştirilmesini hedefleyen protokol imzalandı.

        Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol ile minik futbolcuların erken yaşta keşfedilmesi, eğitim programlarıyla gelişimlerinin desteklenmesi ve amatör spor kulüplerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, profesyonel spor kulüplerinin dışında özellikle amatör sporların desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bize verilen görev 7'den 77'ye çocuk, yaşlı, kadın, erkek, engelli, engelsiz herkesin spor yapabileceği ortamları hazırlamak ve insanları spora teşvik etmek. Bu uygulamalarla 9-10-11-12 yaşındaki çocuklarımızı yetiştirme amacına ulaşacağız diye düşünüyorum."ifadelerini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençlere yönelik yapılan spor yatırımlarının ve desteklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Spor çok önemli bir unsur. Hayatımızın, yaşam kalitemizin arttırılması, sağlıklı bir yaşam ve obeziteden uzak kalmamız için valimizin koordinasyonunda sporla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii spor yapmak için tesis lazım. İmzaladığımız protokolü Şahinbey Spor Köyü'nde hayata gerçekleştireceğiz. Biz kendi evlatlarımızın bu alanda küçük yaşta keşfettirip onların da bu alana dahil edilmesi için bir çalışma yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yak...
        Gaziantep'te 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yak...
        Tarihi Hicaz Demiryolu Gaziantep ve bölgeye ekonomik katkı sunacak
        Tarihi Hicaz Demiryolu Gaziantep ve bölgeye ekonomik katkı sunacak
        İşitme engelli milli yüzücü olimpiyatlarda "ses" getirmek istiyor
        İşitme engelli milli yüzücü olimpiyatlarda "ses" getirmek istiyor
        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
        Gaziantep FK-Samsunspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Samsunspor maçının ardından
        Gaziantep FK – Samsunspor maçının ardından
        Gaziantep FK – Samsunspor maçının ardından