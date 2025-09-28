Gaziantep'te 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, 2013'te Cinderesi Mahallesi'nde meydana gelen "kasten öldürme" olayının şüphelisi olan ve hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'yı Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

