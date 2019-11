SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreni Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Üniversite kampüsü için projemizi seçtik,önümüzdeki yıl çalışmalara başlıyoruz”

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Üniversitemizin kampüsü için üç proje arasından seçim yaptık. Kampüsümüzü Serince bölgesinde geniş bir alan üzerine yapacağız” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri, ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreninde önlük giyerek hekimliğe giden yolda ilk adımı atmanın heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri Ali Konukoğlu, Gürkan Tural ve Dr. İbrahim Konukoğlu,SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen’in katılımı ile düzenlenen törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, üniversite kampüsü için üç projenin yarıştığını ve bu projeler arasından seçimlerini yaptıklarını söyledi.

Konukoğlu, “Geçen sene kampüs müjdesini vermiştik. Bu sene üç proje yarıştı ve bu projeler arasından seçimimizi yaptık. Önümüzdeki yıl çalışmalara başlıyoruz. Serince bölgesinde ülkemize ve bölgemize yakışır bir üniversite yapacağız” şeklinde konuştu.

Öğrencilere başarıyı yakalamaları için azimli ver özverili çalışmalarını öneren Konukoğlu, “Yarın doktor olduğunuz zaman hastanede yatan kişinin aileden biri gibi olduğunu düşünmeniz gerektiğini asla unutmayın. Bu anneniz, kardeşiniz, babanız olabilir. Emekli olana kadar bu önlük sizlerin üstünde kalacak inşallah sizleri profesör olarak ülkemize vatanımıza hizmet ederken görürüz” ifadelerini kullandı.

"İyi bir insan ve başarılı bir sağlık çalışanı"

Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da, “Yerelden evrensele sloganıyla öğrencilerimizi, ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında önce iyi bir insan, sonra başarılı bir sağlık çalışanı olarak görev üstlenmesi amacıyla yetiştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Üniversitemizde, 34 profesör, 9 doçent, 44 doktor öğretim üyesi, 12 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 109 öğretim elemanımızla beraber canla başla çalışmaktayız” diyen Prof. Dr. Dağlı, “YÖK tarafından geçen yıl yayınlanan ’Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları’ rehberinde kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı değerlendirmesinde üniversitemiz 70 kurum arasında yedinci sırada yer alırken, bu yıl kadromuza katılan akademisyenlerle daha yukarılarda yer alacağımızı düşünüyorum. Halen 13 olan kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımız, yeni akademisyenlerle daha da azalacak” sözlerine yer verdi.

"Hocalarınızdan öğreneceğiniz her bilgiye kıymet verin"

Üniversitelerin mesleklere ilişkin incelikli bilgiler vermesinin yanı sıra, bilginin nasıl kullanılması ve üretilmesi konusunda da yöntemler öğrettiğine değinen Prof. Dr. Dağlı, “En az bunlar kadar önemli, özgür düşünebilmeyi, eleştirmeyi ve eleştiriyi kabul edebilmeyi, zevklerinizi keşfetmeyi, yeniliklere açık olabilmeyi, herhangi bir konu hakkında yorum yapabilme kabiliyetini de size kazandırır. Yani sizin büyümenize, erdemli olmanıza ve olgunlaşmanıza destek verir.Burada hocalarınızdan öğreneceğiniz ve deneyimleyeceğiniz her bilgiye kıymet verin. Onların tecrübelerinden faydalanın. Hekim olduğunuzda, üniversite sıralarında ve klinik uygulamalarda öğrendiğiniz her bilgi size bir anahtar olacaktır. Sevgili hekim adaylarım, bu meslekte öncelikle sahip olmanız gereken duygu ‘sevgi’dir. İnsanları sevin, etik değerlerden uzaklaşmayın, adil olun ve en önemlisi merhamet edin. Hem üniversite yıllarında hem de çalışma hayatında yaşayacağınız zorlukların mükafatı; bazen küçük bir çocuğun gülümsemesi, bazen bir annenin bir babanın sevgi dolu sarılışı bazen de bir büyüğünüzün teşekkür eden bakışı olacaktır. İşte o gün, gerçekten hekim olduğunuza şükredeceksiniz. Şerefli mesleğinizin, ömrünüzün sonuna kadar beyaz önlüğünüz gibi bembeyaz ve temiz kalmasını temenni eder, bu özel törene katılımlarından dolayı Mütevelli Heyet Başkanım başta olmak üzere hepinize saygılarımı sunarım” sözcüklerini kullandı.

"Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verecek"

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitime yansıyan birçok güçlü yanı olduğunu dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise, SANKO Üniversitesi’nde duvarlar ve kapıların sadece fiziksel olarak olduğunu, öğrenciler ihtiyaç duyduklarında en kısa sürede kendisine ve her öğretim üyesine ulaşabildiklerine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Akkın, 2014 yılında eğitime başlayan ilk öğrencilerle birlikte akademik yılın bitiminde yaşayacakları mezuniyet heyecanının başladığına işaret ederek, “Müfredatımızda güncel temel ve klinik tıp bilgi ve becerilerinin donanımı sağlayan derslerin yanı sıra, hekimlik mesleğinin profesyonelliğine yönelik özellikleri destekleyen uygulamalı eğitim bileşenleri de yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası tıp eğitimi organizasyonlarının hedeflediği çağdaş yaklaşımla; toplumun sağlık sorunlarını tanıyan, izleyen ve çözüm getiren donanımlı hekim hedefine yönelik bir öğretim programı uyguluyoruz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, Gaziantep Kilis Tabip Odası Genel Sekreteri Doğan Eroğulları, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme töreninin ardından Tıp Fakültesi Dekanı Salih Murat Akkın ile 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrenci temsilcileri tören pastasını kesti.

