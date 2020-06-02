Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1431 kişiye ceza 

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, normalleşme planının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1431 kişiye ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme planının ilk gününde de denetimler yapıldığı vurgulandı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 yaşından küçük 163, 65 yaşından büyük 1 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1267 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca kontrol edilen 305 iş yerinden 1'i ile ilgili yasal işlem yapıldığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-02 14:10:48<br>
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