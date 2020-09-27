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TEKNOFEST’te İnsanlık Yararına Teknoloji Kategorisinde HKÜ ekibi birinci oldu

İHA

TEKNOFEST’te İnsanlık Yararına Teknoloji Kategorisinde HKÜ ekibi birinci oldu

Dünyanın en büyük teknoloji festivalİ TEKNOFEST 2020’nin akademik paydaşı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) “CENGALYON” takımı, insanlık yararına teknoloji kategorisisosyal inovasyon temalı yarışmada birinci olmayı başardı.
HKÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri ve akademik danışmanlarından oluşan Cengelyon takımı, çok oyunculu üç boyutlu park ortamı artırılmış gerçeklik uygulaması ile 1.’lik ödülünü kazandı. TEKNOFEST 2020’nin ödül gününe birçok protokol üyesinin yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST 2020 YönetimKurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. HKÜ’nün Cengalyon takımına ödülü Bakan Süleyman soylu vererek takımı başarılarından ötürü tebrik etti.
Tüm katılımcıların büyük coşku ve özverileri ile dört gün süren TEKNOFEST 2020, kıyasıya yarışların yapıldığı teknoloji tutkunlarının buluştuğu teknoloji karnavalı olarak Gaziantep’te yapıldı. Çeşitli kategorilerde yarışların olduğu festivalde, insanların yararı için çeşitli projelerin yarıştığı sosyalinovasyon kategorisine HKÜ damga vurdu. CENGALYON takımı tarafından TEKNOFEST 2020’e özel olarak geliştirilen uygulama birinciliği elde ederken proje içeriği ve kullanılma amacıyla da beğenileri üzerinde topladı.
Akademisyen ve öğrencilere kutlama
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TEKNOFEST 2020 de insanlık yararına teknoloji kategorisinde yarışarak birinci olan öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederek, bu başarılara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Projede akademisyen ve öğrencilerin büyük bir uyum ve özveriyle çalıştıklarını belirterek: “Proje üzerinde çalışan tüm CENGALYON ekibimiz sanal gerçeklik uygulamasını üretti. Proje ile kanser tedavisi gören çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırarak iyileşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dilerim ki bu proje çocuklarımıza umut olacak, onların iyileşmelerine katkı sağlayacaktır. Bu tarz projeleri önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek özellikle TEKNOFEST 2020 gibi önemli teknoloji festivallerinde yeni başarılara imza atacağız. Emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum” dedi.
Kanser tedavisi gören çocuklara motivasyon hedefleniyor
Projenin amacı ile ilgili bilgi veren proje akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Güleç: “Hastanelerde yatılı olarak kanser tedavisi gören çocukların sosyal yönden akranlarından geri kalmamaları adına ‘Unity 3D’ programı kullanılarak çok oyunculu bir şekilde oynanabilen 3B sanal park ortamı tasarladık. Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen 3B sanal park ortamında çocuklar sanal kask ile sanki gerçek bir park içerisindeymiş gibi oyun oynama şansına sahip olacaklardır. Tasarlanan ortamın gerçekçiliğini artırabilmek adına çocuklar, seçmiş oldukları oyun içi karakterler ile park içerisinde çevrimiçi olarak oyun oynayan diğer çocuklar ile konuşabilme ve birlikte oyun oynayabilme şansına da erişebilecekler. Bu sayede, bu proje kapsamında geliştirilecek 3B sanal park ortamı ile birlikte hastanede kanser tedavisi gören çocuklarımızın sosyal hayattan kopmayarak moralmotivasyonlarının arttırılması ve böylece hastalığın iyileşme sürecine doğrudan katkı sağlamasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
"Motivasyon iyileşme sürecinde çok önemli
Proje ile ilgili açıklama yapan Takım Lideri Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek, günümüzde kanserin, bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli hastalıklardan birisi olduğunu söyleyerek: “Çocuk yaş grubundaki hastalar incelendiğinde dünyada her sene yaklaşık olarak 300.000 çocuğun kanser hastalığına yakalandığı ve bu hastalığa yakalanan her 100 çocuktan 30’u bu hastalıktan maalesef hayatını kaybediyor. Bu tip ölümlü vaka sayısının azalmasında etkin bir kanser tedavisinin yanı sıra hastanın sahip olduğu motivasyonun hastanın iyileşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, moral ve motivasyonun hastanın iyileşme sürecine çok olumlu etkisi olmasına rağmen, hastaların birçoğu vaktini hastanelerde geçiriyor. Bu durum moral ve motivasyonlarını arttıran olayları yaşayabilecekleri sosyal hayattan onları çok uzaklaştırmaktadır. Süreç, bütün hastaları olumsuz yönde etkilerken daha hayatlarının başında olan çocuklarda daha olumsuz sonuçları ortaya koyuyor. HKÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin geliştirdiği proje burada devreye giriyor ve kanser tedavisi gören çocukların moralini arttırmada büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

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