Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle birçok kişi iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-11-04 13:42:16



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