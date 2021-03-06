Parkta pitbull gezdirme kavgası: 1 yaralı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde farklı suçlardan 19 kaydı bulunan Y.Y., parkta pitbull köpek gezdirdiği için kardeşini uyaran çarşı ve mahalle bekçisi M.G.'yi darbedip bıçak çekti. M.G. de, tabancayla ateş açıp, Y.Y.'yi ayağından vurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İzinli olduğu günde çocuğunu parka götüren çarşı ve mahalle bekçisi M.G., pitbull cinsi köpek gezdiren M.Y.'yi uyardı. Bir süre sonra M.Y.'nin ağabeyi Y.Y. geldi. Çıkan tartışmada Y.Y., M.G.'ye saldırıp darbetti, bıçak çekti. M.G ise yanında bulunan tabanca ile Y.Y.'ye ateş ederek ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından Nizip Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"05 Mart 2021 günü saat 12.40 sıralarında ilçemiz Hafızpaşa Mahallesi´nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayında, ilçemizde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.G´nin izinli olduğu süreçte çocuğunu parkta gezdirdiği esnada başka bir çocuğun Pitbull cinsi köpek gezdirdiğini görerek ikaz ettiği, sonrasında çocuğun abisi olan Y.Y isimli şahsın gelerek Bekçi M.G´ye bıçakla saldırıp darp ettiği ve darp olayı esnasında Bekçi M.G´nin savunma amaçlı ateş ettiği sırada Y.Y´nin ayak kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı, öte yandan tahkikat esnasında yaralı Y.Y´nin Emniyette 19 adet şuç kaydının bulunduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-03-06 15:43:40



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