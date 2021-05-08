Kaymakam Mutlu'dan Kadir Gecesi mesajı

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Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Akıl denen fenere iman fitili gerek. Yaşanmaz ki alemde Allah’ı bilmeyerek. Bayrama günahlarımız affolunmuş bir kul olarak ulaşmamız duasıyla Kadir Gecemiz Mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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