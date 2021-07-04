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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti heyeti muhtarlar ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

İHA

AK Parti heyeti muhtarlar ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, düzenledikleri mahalle toplantılarında mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında Yeşilce ve Göksüncük Mahallerinde düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, 37 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.
Siyaset gönül ile yapılır
Muhtarlar ve mahalle sakinlerine hitaben kısa bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, “Her zaman söylüyorum, şükürler olsun ki hem Türkiye genelinde hem de Gaziantep özelinde bugün AK Parti siyasetini ayakta tutan en önemli taşıyıcı kolonlar bizim belediyelerimizdir. Bu şehrin en çalışkan başkanlarından birisi yine burada olduğu için değil, işini iyi ve kaliteli yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’dur. Rıdvan Başkanımız gerçekten yaptığı işi iyi yapar, kaliteli yapar fakat tanıtımını az yapar. Onun tanıtımını yapmak ta sizlere ve bizlere düşüyor. Ben sizlerin huzurunuzda Rıdvan Başkanımızı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Siyaset gönül ile yapılır, eğer siz gönlünüz ile yapmıyorsanız, bu kavgayı, bu mücadeleyi veremezsiniz” şeklinde konuştu.
“Halka hizmet, Kakk’a hizmet anlayışı ile yola çıktık”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ile yola çıktık. Halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışı ile yola çıktık. Önce insan dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İşçiyi çiftçiden, köylüyü kentliden, hiç kimseyi hiç kimseden ayırt etmeyeceğiz dedik. Doğan herkes, birinci sınıf eşrefi mahlukat olacak dedik. 20 yıl boyunca güçlü liderlik ile ve güçlü takımla halkın güçlü duruşuyla hamdolsun bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.
“Cumhurbaşkanımızın düsturuyla hareket ederek, neye söz verdiysek yerine getirmeye gayret gösterdik”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Allah’a şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, millete hizmet etme yolunda sizlerle beraber kurulduğumuz günden itibaren bu bölgede çok büyük destek gördük. Sizlerden aldığımız destekle parlamentoda Bakanlarımız, Milletvekillerimiz genel politikalarda hizmetlerini devam ettiriyor. Yerel hizmetlerde başımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe Belediye Başkanlarımız ile, meclis üyelerimizle ve tüm çalışan bürokrat kardeşlerimiz ile birlikte emrinizdeyiz. AK Parti olarak bizim bir özelliğimiz var. Söz verdiğimiz işi yaparız, yapamayacağımız bir işi ise yapamayız diye söyleriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düsturuyla hareket ederek, göreve geldiğimiz andan itibaren ne söz verdiysek bunu yerine getirmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Yapılan konuşmaların ardından, heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

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