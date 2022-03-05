Ünlü pop sanatçısı Emre Aydın gazi şehirliler için konser verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB) düzenlediği “Metaverse Yol Haritası Buluşması” temalı konserde ünlü pop sanatçısı Emre Aydın sevenleriyle buluştu. Konser öncesi Youtube fenomeni Kafalar ekibinin de sahne aldığı etkinlikte, gençler eğlence dolu bir akşam yaşadı.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda Kafalar ekibiyle gerçekleştirdiği söyleşi ve Emre Aydın konseriyle gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser alanını dolduran Gazi şehirliler iki etkinliği de beğeniyle izledi.

Konser öncesi içerikleriyle Türkiye’de ünlü Youtuber'lar arasında yerini alan Kafalar ekibi, seyirciler ile bir araya geldi. Merak edilen soruları yanıtlayarak gençleri başarı hikayeleriyle motive eden Kafalar ekibi, sosyal medya platformları başta olmak üzere Youtube üzerindeki yeni planlarını anlattı. Karadeniz şarkılarıyla tanınan Bilal Hancı ise sohbet sonrası şarkı söyledi. İzleyiciler şarkılara ışıklarla eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Yarım saatlik söyleşinin ardından sahne alan ünlü sanatçı Emre Aydın ise gençlerin diline pelesenk olan bestelerini seslendirirken, hayranlarının şarkı isteklerine de kayıtsız kalmadı. Aydın'a şarkılar boyunca eşlik eden seyirciler akıllarda kalacak bir akşama imza attı.

Konser sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Emre Aydın ve Kafalar ekibine çiçek takdim ederken Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay da kutnu kumaşından atkı hediye etti. Protokol daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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