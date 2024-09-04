Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de cansız bedeni bulunan esirlerden Donino, İsrail'i "ölümcül saldırıları" konusunda uyarmış | Dış Haberler

        Gazze'de cansız bedeni bulunan esirlerden Donino, İsrail'i "ölümcül saldırıları" konusunda uyarmış

        İsrail ordusu tarafından Gazze'de cesetleri bulunan 6 esirden biri olan Ori Danino'nun, daha önce kaydı yapılan video görüntüsünde, İsrail ordusunun yoğun bombardımanının "onları öldüreceği" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölen İsrailli esir ülkesini uyarmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde cesetleri bulunduğu belirtilen 6 İsrailli esirden biri olan 25 yaşındaki Danino'nun konuşma ve görüntülerinin yer aldığı daha önce çekilmiş bir video kaydını yayımladı.

        Danino, görüntülerde, "Gazze Şeridi' yakınlarında düzenlenen Nova Müzik Festivali'nden 7 Ekim'de esir alındım, Hamas'ın esiriyim ve oldukça zor şartlardayım, yiyecek yok, su yok, elektrik yok" ifadelerini kullandı.

        "İsrail tarafından bombardıman ve ateş durmuyor" diyerek saldırıların yoğunluğuna dikkati çeken Danino, İsrail hükümetinin, "başarısız rehine kurtarma operasyonlarıyla esirleri birer birer öldürmeye çalıştığını ve 7 Ekim'de İsraillileri koruma konusunda başarısız olduğunu" söyledi.

        REKLAM

        "İsrailliler, esir takası anlaşmasını yerine getirerek bizleri canlı olarak evimize geri getirmek için her şeyi yapmalılar. Bizleri ihmal etmeyin. Eve dönmekten başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullanan Danino, vatandaşlara seslenerek, esir takası anlaşmasının yapılması için her şeyi yapmalarını ve onları ihmal etmemelerini talep etti.

        Esirlerin İsrail bombardımanında öldüğünü destekleyen ifadelerinde Donino "Bizleri buradan canlı çıkarın çünkü (İsrail bombardımanı sebebiyle) hiç kimse hayatta kalamayacak" şeklinde konuştu.

        İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

        ​​​​​​​Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?