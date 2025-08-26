Habertürk
        Haberler Dünya "Gazze'de kesin bir sonuç beklemiyorum" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki durumun çözümüne ilişkin yakın zamanda kesin bir sonuç beklemediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.08.2025 - 22:53
        "Gazze'de kesin bir sonuç beklemiyorum"
        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki süreçle ilgili "birkaç hafta içinde kesin bir sonuç olabileceği" yönündeki sözlerinden geri adım atarak, "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Gazze'deki insani krizle ilgili bir soruyu yanıtladı.

        Trump, dün yaptığı ve Gazze'de birkaç hafta içinde kesin bir sonucun ortaya çıkabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu konuda kesin bir şey beklemenin pek mümkün olmadığını söyledi.

        ABD Başkanı, "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Oradaki durum kesin bir şey olmadan devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun çok kötü olduğuna işaret ederek "Bence önümüzdeki 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor, çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar, ancak bu sona ermek zorunda." ifadesini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

