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Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali başladı

Gazze'de düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalin açılışı, İsrail askerleri tarafından şehit edilen gazeteci Yasir Murteca'nın yönetmenliğini yaptığı "İki Sınır Arasında" filmiyle yapıldı

27.11.2018 - 06:53 | Güncelleme: AA

Gazze'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali'nin açılışında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın yönetmenliğini yaptığı film gösterildi.

Gazze'deki film yapım şirketlerinin düzenlediği 4 gün sürecek festivalde 50 yerli, bölgesel ve uluslararası film gösterilecek. Gazze'nin batısındaki Kızılay sinema salonunda düzenlenen festivalin açılışına çok sayıda film yapımcısı ve gazeteci katıldı.

Festivalin açılışı, Murteca'nın, bir genç kızın, ABD'deki üniversitesine devam edebilmek için bir yıl boyunca Gazze'den çıkmak için verdiği mücadeleyi anlatan "İki Sınır Arasında" isimli filmiyle yapıldı. Festivalin organizatörleri böylelikle, Murteca'nın, "filminin Arap ve uluslararası festivallerde gösterilmesi" hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Festival kapsamında ilerleyen günlerde de Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları konu alan filmler gösterilecek.

Festival hazırlık komitesi üyesi Said es-Suveyriki, AA muhabirine, Kırmızı Halı Film Festivali'nin, Gazze için önemli olduğunu söyledi.
Suveyriki, dünyaya, Gazze'nin yaşamı talep ettiği ve hatta onu var ettiği ve İsrail'in istediği gibi ölüme doğru gitmeyeceği mesajı verdiklerini kaydetti.
Kırmızı Halı Film Festivali, ilk olarak 2014'te, Gazze'nin Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenmişti. İsrail'in o yıl gerçekleştirdiği savaşta yıkılan yüzlerce evin enkazı üzerine kırmızı halı serilmişti.

Gazze'de 2000 yılından bu yana sinema salonları faaliyet göstermiyor.

Gazeteci Murteca, 6 Nisan'da Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmış, 7 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

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